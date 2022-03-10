Расписание поездов Павелецкого направления МЖД будет изменено 16–31 марта

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В период с 16 по 31 марта 2022 года изменится расписание некоторых поездов Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Об этом сообщает пресс-служба столичной магистрали.

Уточняется, что с 16 по 31 марта железнодорожники продолжат модернизировать объекты энергообеспечения на станции «Домодедово».

— Работы пройдут преимущественно в ночное время с 0:30 до 4:30, чтобы сохранить объемы движения в часы пик и дневное время. В связи с этим у нескольких электричек Павелецкого направления и аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово изменится время отправления и прибытия, — цитирует пресс-службу агентство городских новостей Москва.

Также пресс-служба ведомства отметила, что движение нескольких поездов на втором маршруте Московских центральных диаметров (МЦД-2) оказалось восстановленным после задержки.

Мэр Москвы Сергей Собянин 6 марта рассказал об установке диагностического комплекса, который даст возможность проверять колеса в электродепо «Варшавское» Московского метрополитена. По его словам, он будет считать все их параметры и работать в паре со станком для обточки.