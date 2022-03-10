Синоптик рассказал, когда петербуржцам ждать потепления

Фото: moscow-live

Ближайшие несколько дней погоду в Санкт-Петербурге будет определять антициклон, который сохранит холод и мороз, но потепление придет в город уже в ближайшие дни. Такой прогноз дал заведующий бюро погоды Российского государственного гидрометеорологического университета Юрий Куткевич.

10 марта будет самый холодный день на неделе. Температура воздуха составит от минус пяти до минус восьми градусов. Из-за мороза на дорогах появится гололед. Водители должны быть особенно аккуратны при управлении автомобилем и не нарушать установленный скоростной режим, передает Nation News.

С 11 марта ночи все еще будут холодными, но днем воздух прогреется до плюс двух градусов. В дальнейшем антициклон обеспечит высокое давление, отсутствие осадков, ветра и потепление. Дни будут солнечными, а воздух прогреется до плюс пяти–семи градусов, передает издание «Невские новости».

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «ВМ» рассказал, когда в Москву придет настоящая весна.