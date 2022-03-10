Минпромторг предложил запретить экспорт древесины в США и страны Евросоюза

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В Минпромторге России предложили запретить до конца текущего года экспорт древесины в Соединенные Штаты, Европейский союз и другие недружественные страны. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Инициатива распространяется на березовую древесину, фанерный кряж, топливную щепу и другие материалы.

В ведомстве подытожили, что такая мера гарантирует удовлетворение потребности российского рынка в доступном сырье.

7 марта правительство России утвердило перечень иностранных государств и территорий, которые совершают в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. Так, в перечень вошли Соединенные Штаты и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Украина, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия и прочие страны.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.