Эксперт Каминский: Криптовалюта будет «искать дно», чтобы от него оттолкнуться и начать рост

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Политическая обстановка оказывает минимальное влияние на курс криптовалют. Такое мнение высказал «Вечерней Москве» эксперт в области криптовалют и консультант ICO Евгений Каминский.

По его словам, Россия занимает не такой большой процент в криптовалютном сообществе. Он считает, что в общей сложности на ситуацию окажет влияние неопределенность на фоне роста или падения нефтяных котировок и с логистикой поставок.

— Сейчас мы видели рост, я думаю, что сейчас будет дальнейшее снижение: криптовалюта будет «искать дно», чтобы потом от него оттолкнуться и начать рост. В последние шесть–семь месяцев происходит снижение, которое связано не с текущей политической ситуацией, а с общемировой экономической ситуацией, в которой мы видим возрастание инфляционных рисков, — рассказал эксперт.

Также стало известно, что Министерство финансов России внесло в правительство законопроект, который позволяет регулировать криптовалюту в стране. Уточняется, что власти планируют сохранить запрет на использование криптовалют как способа оплаты.

Экономист Николай Кульбака в беседе с «ВМ» объяснил причины контроля рынка криптовалют государством. По его словам, данная тенденция происходит для узаконивания такого рынка.