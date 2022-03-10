Медики рассказали, признаки каких заболеваний проявляются на коже рук

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Медики перечислили опасные симптомы, которые проявляются на коже рук. По этим проявлениям опытные врачи могут заподозрить развитие различных заболеваний.

Так, при раке тонкого кишечника кожа под мизинцем приобретает зеленоватый оттенок, а при раке толстой кишки такой оттенок приобретает промежуток между большим и указательным пальцем.

Также стоит обратить внимание на промежуток между указательным и средним пальцами. Если там присутствуют вертикальные штрихи, это может говорить о склонности к ревматизму.

Кроме того, совершенно плоский холм Венеры (возвышенное основание большого пальца) может говорить о трудных родах.

По перечисленным признакам нельзя поставить точный диагноз, но стоит проконсультироваться со специалистами и пройти диагностику, чтобы не упустить опасное заболевание, передает «Царьград».

До этого врач Татьяна Руженцова назвала самые частые кожные признаки «омикрона». Эксперт отметила, что порядка пяти процентов пациентов сталкиваются с появлением сыпи. При этом высыпания могут быть как незаметными, так и ярко выраженными.