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Собянин рассказал о мерах по стимулированию импортозамещения в производстве и услугах

Евгений Белоусов

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Собянин рассказал о мерах по стимулированию импортозамещения в производстве и услугах
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил заключить долгосрочные контракты на локализацию в столице производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд. Об этом мэр написал в четверг, 10 марта, в своем личном блоге.

По словам Собянина, Москва располагает богатым опытом привлечения инвесторов в создание предприятий в обмен на гарантированные закупки продукции для государственных нужд.

Теперь пользуясь этим опытом, московское правительство планирует запустить программу льготного кредитования на приобретение оборудования и пополнение оборотных средств для предприятий малого и среднего бизнеса.

Предприятия, которые смогут воспользоваться льготами, должны будут заниматься реализацией программ импортозамещения в сфере науки, промышленности и информационных технологий. Кроме льготного кредитования такие предприятия могут рассчитывать также и на гранты.

— Выделим 500 миллионов рублей на льготное кредитование проектов по созданию отечественных сетей быстрого питания, — написал мэр.

Подобное решение поможет заполнить освободившуюся после ухода с российского рынка зарубежных компаний нишу. Столица также будет принимать активное участие в программах импортозамещения и на федеральном уровне.

Западные компании массово объявляют о приостановке своей деятельности в России. Это может повлиять на ситуацию на рынке труда. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертом и проанализировала исследование сервиса по поиску работы HeadHunter, чтобы понять, какие дефицитные ниши есть на отечественном рынке. В разговоре с «ВМ» независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что в данный момент рынок труда находится в нестабильной ситуации в связи с непредсказуемой конъюнктурой.

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