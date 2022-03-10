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Эстония перестала выдавать туристические визы гражданам России

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Эстония перестала выдавать туристические визы гражданам России
Фото: depositphotos

Россияне не смогут получить туристические визы в Эстонию из-за ситуации на Украине. Об этом сообщила глава эстонского МИД Эва-Мария Лийметс в четверг, 10 марта.

— Сегодня в наших планах временная приостановка выдачи туристических виз гражданам Российской Федерации. Речь идет о приеме заявлений на получение визы во всех расположенных на территории России представительствах, консульствах и пунктах обслуживания, — сказала министр.

Эстония, объяснила она, также не может обрабатывать новые запросы из-за невозможности получать госпошлину. Лийметс уточнила, что исключение составят лишь россияне, кто хочет посетить страну по гуманитарным причинам или имеет там членов семьи, отмечает РИА Новости.

Итальянский визовый центр в России с 1 марта начал прием документов на получение туристических виз. Для посещения страны необходимы отрицательный ПЦР-тест и действующая туристическая виза.

Специалист в области туризма Сергей Ромашкин сообщил «ВМ», что, в связи с закрытием ряда европейских стран для российских туристов, перелет на заграничные курорты будет невозможен даже через страны-посредники. Такая тенденция приведет к развитию внутреннего туризма, уточнил он.

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