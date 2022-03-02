Визовый центр Италии в РФ с 1 марта начал прием документов на получение туристических виз

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Итальянский визовый центр в России с 1 марта начал прием документов на получение туристических виз. Для посещения страны необходимы отрицательный ПЦР-тест и действующая туристическая виза.

— Сообщаем вам, что с 1 марта 2022 года возобновляется прием документов на оформление туристических виз в Италию. Прием документов осуществляется по предварительной записи, — передает сообщение ТАСС.

В связи с закрытием ряда европейских стран для российских туристов перелет на заграничные курорты будет невозможен даже через страны-посредники. Такая тенденция приведет к развитию внутреннего туризма. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил специалист в области туризма Сергей Ромашкин.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.