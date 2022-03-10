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«Мы и сами умеем»: Медведев передал «привет» McDonald`s

Евгений Белоусов

Общество
«Мы и сами умеем»: Медведев передал «привет» McDonald`s
Фото: Правительство РФ

Россия сможет справиться с уходом западных компаний, заменив их своим производством. Такое мнение высказал в четверг, 10 марта, зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

— Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями. Привет «Макдоналдсу»! — написал Медведев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

До этого стало известно, что компания McDonald's временно закроет все 850 ресторанов в России из-за ситуации на Украине. При этом сеть продолжит платить зарплату своим 62 тысячам сотрудников в стране.

Также о приостановке работы 70 ресторанов KFC сообщила компания Yum! Brands. Однако она временно закрыла лишь принадлежащие ей рестораны, еще более тысячи ресторанов KFC продолжат работу в России в обычном режиме.

Из-за введенных Западом санкций поставки некоторых продуктов из других стран в Россию могут прекратиться. «Вечерняя Москва» пообщалась с представителями разных отраслей, чтобы выяснить, какие продукты могут исчезнуть после введения ограничений, а недостаток каких товаров Россия сможет компенсировать.

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