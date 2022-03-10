В ЕС констатировали достижение предела по санкциям против России

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ЕС оказался около границ возможностей по финансовым санкциям против России. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в четверг, 10 марта.

— Эти санкции стали серьезным бременем для российской экономики. С финансовой точки зрения можно всегда сделать больше, но мы уже близки к границам возможного, — сказал чиновник.

Брюссель, напомнил он, уже ввел меры против банков страны. При этом ЕС не способен отказаться от энергоносителей из России, поскольку сильно от них зависит, отметил Боррель в эфире радио Franceinfo.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

9 марта «ВМ» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен.

Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

При этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев назвал происходящее «периодом переосмысления», после которого все стабилизируется. Понижение рейтинга он связывает с методологией подсчета, которую используют рейтинговые агентства.