Депутат МГД Семенников: Выявление нелегальной рекламы на транспорте защитит москвичей от мошенников

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Оперативное обнаружение нелегальной рекламы позволяет защитить жителей Москвы от мошенников и некачественных услуг. Об этом в четверг, 10 марта, заявил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

— Люди воспринимают метро, МЦК, городские автобусы как безопасное пространство, и это доверие распространяется на рекламу. Этим пользуются недобросовестные бизнесмены, мошенники, которые под видом различных компаний, агентств недвижимости, юридических контор и даже патронажных служб обманывают людей. Своевременное выявление этой рекламы — необходимая в нынешних условиях задача, — уточнил он.

Размещение листовок, наклеек и объявлений на транспорте Москвы запрещено. Увеличение количества нелегальной рекламы потребовало привлечения большего числа инспекторов и рейдов по выявлению незаконного распространения рекламы.

Семенников отметил, что в 2021 году специалисты выявили почти в два раза больше нарушений, чем в 202 году, все злоумышленники были привлечены к ответственности. За размещение незаконной рекламы предусмотрен штраф: от трех до пяти тысяч рублей для физлиц, от 35 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 150 тысяч рублей для юрлиц.

— Штрафы высоки, и выявление рекламы — мониторинги, рейды — проводятся в ежедневном режиме, поэтому те, кто на это решается, должны понимать, что наказание будет неминуемым, — резюмировал депутат.

До этого сообщалось, что в столице инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» за 2021 год обнаружили почти четыре тысячи случаев размещения незаконной рекламы на объектах транспорта.