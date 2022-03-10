Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат МГД Семенников: Выявление нелегальной рекламы на транспорте защитит москвичей от мошенников

Георгий Соланович

Город
Депутат МГД Семенников: Выявление нелегальной рекламы на транспорте защитит москвичей от мошенников
Фото: duma.mos.ru

Оперативное обнаружение нелегальной рекламы позволяет защитить жителей Москвы от мошенников и некачественных услуг. Об этом в четверг, 10 марта, заявил депутат Мосгордумы Александр Семенников.

— Люди воспринимают метро, МЦК, городские автобусы как безопасное пространство, и это доверие распространяется на рекламу. Этим пользуются недобросовестные бизнесмены, мошенники, которые под видом различных компаний, агентств недвижимости, юридических контор и даже патронажных служб обманывают людей. Своевременное выявление этой рекламы — необходимая в нынешних условиях задача, — уточнил он.

Размещение листовок, наклеек и объявлений на транспорте Москвы запрещено. Увеличение количества нелегальной рекламы потребовало привлечения большего числа инспекторов и рейдов по выявлению незаконного распространения рекламы.

Семенников отметил, что в 2021 году специалисты выявили почти в два раза больше нарушений, чем в 202 году, все злоумышленники были привлечены к ответственности. За размещение незаконной рекламы предусмотрен штраф: от трех до пяти тысяч рублей для физлиц, от 35 до 50 тысяч рублей для должностных лиц и от 50 до 150 тысяч рублей для юрлиц.

— Штрафы высоки, и выявление рекламы — мониторинги, рейды — проводятся в ежедневном режиме, поэтому те, кто на это решается, должны понимать, что наказание будет неминуемым, — резюмировал депутат.

До этого сообщалось, что в столице инспекторы ГКУ «Организатор перевозок» за 2021 год обнаружили почти четыре тысячи случаев размещения незаконной рекламы на объектах транспорта.

Читайте также:
Депутаты Мосгордума Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Все мнения
О проекте