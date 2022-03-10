Американские пользователи TikTok жалуются на сбои в работе соцсети

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Пользователи TikTok в Соединенных Штатах Америки сообщают о сбоях в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

— По состоянию на 16:10 мск четверга было зафиксировано более семи тысяч жалоб: 69 процентов пользователей жалуются на проблемы с приложением, 18 процентов — на проблемы с подключением к серверу, еще 13 процентов — на проблемы с получением сообщений, — говорится в сообщении.

Больше всего жалоб поступает из США. Уточняется, что неполадки с работой приложения есть у пользователей из Канады, Великобритании, Германии и Италии.

6 марта стало известно, что TikTok вводит ограничения на работу на территории России из-за закона о «фейках». Соцсеть прекратит распространение нового контента в России и прямые эфиры.

Недавно стало известно о неполадках видеохостинга YouTube. Пользователи отмечали сбои в работе веб-сайта, а около 14 процентов жаловались на приложение.

TikTok — приложение, в котором можно создавать и просматривать короткие видео. Владельцем данной программы является китайская компания ByteDance, которую она выпустила в 2018 году. Уточняется, что TikTok стал лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.