Названа самая высокооплачиваемая вакансия марта в крупных городах России

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Самой высокооплачиваемой вакансией марта 2022 года в крупных городах России стал директор отдела продаж, которому предлагают зарплату 350 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

В ходе исследования специалисты сервиса проанализировали вакансии крупнейших городов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга и других. Всего было обработано 140 тысяч вакансий.

Как оказалось, вакансия директора отдела продаж в Москве с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц в компанию по производству упаковочной продукции оказалась самой высокооплачиваемой за весь март.

На втором месте рейтинга также оказалась вакансия в столице. Предлагается работа в международной компании, штаб-квартира которой находится в Китае. Также в Санкт-Петербурге стоматологу-хирургу с опытом работы от трех лет готовы платить в коммерческой клинике от 200 тысяч рублей в месяц, передает ТАСС.

До этого стало известно, что свыше 400 тысяч вакансий для горожан разных профессий и опыта открыты в московской службе занятости. Отмечается, что специалисты по-прежнему помогают москвичам в поиске работы, трудоустройстве и повышении квалификации.

10 марта сообщалось, что специалисты столичного центра занятости «Моя работа» провели свыше 3,2 тысячи образовательных тренингов и мастер-классов с начала прошлого года.