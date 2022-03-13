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Коллектор и диспетчерский пункт «Ленинградский-2» будут модернизированы в Москве

Евгений Белоусов

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Коллектор и диспетчерский пункт «Ленинградский-2» будут модернизированы в Москве
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Работы по модернизации комплекса коллекторов «Ленинградский-2» начались в Северном административном округе Москвы. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщил генеральный директор АО «Москоллектор» Олег Панкратов.

— Работы по модернизации коллектора выполняются в рамках производственной программы, согласно которой до конца 2022 года запланировано провести реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение более 31 километра коллекторов, — заявил он.

В коллекторе, а также в диспетчерском пункте «Ленинградский-2» заменят системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией персонала, датчики контроля температуры и затопления, а также волоконно-оптическую связь, по которой передается вся необходимая информация.

Кроме того, специалистами будут восстановлены несущая способность строительных конструкций и гидроизоляция в коллекторе. Существующие кабельные и технологических металлоконструкции заменят, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также недавно стало известно о том, что с 12 марта в Москве начались реконструкционные работы в тоннеле № 3 Курского вокзала. Работы будут проводиться в рамках развития инфраструктуры к запуску МЦД-4 на Курском вокзале. В ходе реконструкции специалисты улучшат пять платформ и построят две новые, все семь платформ оборудуют навесами, новым освещением, удобными лавочками и навигацией.

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