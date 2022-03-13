КСИР взял на себя ответственность за обстрел столицы Ирака

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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю. Об этом стало известно в воскресенье, 13 марта.

В КСИР уточнили, что целью обстрела были израильские объекты в Ираке. Удар был нанесен после «недавних преступлений Израиля», утверждают в КСИР.

— Мы еще раз предупреждаем преступный сионисткий режим, что повторение враждебных действий будет сопровождаться жестким, решительным и разрушительным ответом, — передает сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что в городе Эрбиль, на севере страны, прогремели сильные взрывы. Отмечается, что их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США. Известно, что ракеты упали около консульства Соединенных Штатов Америки и телестанции «Курдистан 24» в Эрбиле.

Позднее в СМИ появилась информация, что обстрел мог осуществляться из-за пределов Ирака.

В начале марта баллистическая ракета, которая была запущена КНДР, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. После произошедшего японские сторожевики получили соответствующее уведомление от министерства обороны.