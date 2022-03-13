КСИР взял на себя ответственность за обстрел столицы Ирака
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) взял на себя ответственность за ракетный удар по Эрбилю. Об этом стало известно в воскресенье, 13 марта.
В КСИР уточнили, что целью обстрела были израильские объекты в Ираке. Удар был нанесен после «недавних преступлений Израиля», утверждают в КСИР.
— Мы еще раз предупреждаем преступный сионисткий режим, что повторение враждебных действий будет сопровождаться жестким, решительным и разрушительным ответом, — передает сообщение ТАСС.
До этого сообщалось, что в городе Эрбиль, на севере страны, прогремели сильные взрывы. Отмечается, что их источником стал ракетный обстрел района расположения консульства США. Известно, что ракеты упали около консульства Соединенных Штатов Америки и телестанции «Курдистан 24» в Эрбиле.
Позднее в СМИ появилась информация, что обстрел мог осуществляться из-за пределов Ирака.
В начале марта баллистическая ракета, которая была запущена КНДР, упала за пределами японской исключительной экономической зоны в Японском море. После произошедшего японские сторожевики получили соответствующее уведомление от министерства обороны.