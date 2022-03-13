Прокуратура проведет проверку после отравления троих детей в Подмосковье

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Подмосковная прокуратура проведет проверку после госпитализации троих детей с отравлением в Королеве. Об этом в воскресенье, 13 марта, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, в субботу, 12 марта, в больницу в Королеве доставили троих подростков, у которых были признаки отравления.

По данному факту городская прокуратура проведет проверку, в ходе которой установит причины и обстоятельства произошедшего. Кроме того, сотрудники ведомства дадут оценку исполнения законодательства о несовершеннолетних, говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 16 февраля в Мытищах 11-месячный ребенок с признаками отравления неустановленном веществом попал в больницу. По данному факту СК России по Московской области организовал проверку.

14 февраля в туалете одного из колледжей Москвы было найдено тело подростка, отравившегося препаратом для лечения заболеваний сердца. Два одногруппника погибшего попали в больницу с симптомами отравления.

Как позже прокомментировал директор учебного заведения, состояние мальчиков удовлетворительное.