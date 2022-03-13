США опубликовали список запрещенных к ввозу в Россию предметов роскоши

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Бюро промышленности и безопасности США опубликовало список товаров, которые запрещены для экспорта на территорию РФ.

Перечень включает 570 наименований. В их числе алкогольные напитки, такие как текила, бурбон, виски, ром и шампанское, табачные изделия, парфюмерия и косметика, сумки, одежда и обувь дороже тысячи долларов, изделия из натурального меха, драгоценные камни и ювелирные изделия, кораллы, антиквариат и ковры.

Помимо этого, ограничения распространяются на электромобили, мотоциклы и предметы искусства, например, рояли.

Запрет начнет действовать 16 марта и будет относиться также к Белоруссии. Причем внесенным в санкционный список SDN Минфина США гражданам обеих стран запрещается покупать названые товары вне зависимости от места нахождения.

До этого стало известно, что Соединенные Штаты Америки предупредили Китай о «последствиях» в случае, если Пекин предпримет попытки помочь РФ компенсировать убытки от санкций со стороны Запада.

Ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что новые санкции Евросоюза против России вступят в силу уже 13 марта. Он подчеркнул, что этот пакет санкций сейчас согласовывают послы в ЕС. В него, в частности, войдет запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

Введение санкций в отношении РФ происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет Донецкой и Луганской народных республик, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. Через несколько дней после этого Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе.