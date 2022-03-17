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IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона

Георгий Соланович

Спорт
IBU начал процедуру отстранения Союза биатлонистов России и Белорусской федерации биатлона
Фото: Сайт союза биатлонистов России / biathlonrus.com

Международный союз биатлонистов (IBU) начал незамедлительное отстранение Союза биотланистов России (СБР) и Белорусской федерации биатлона от мероприятий под эгидой IBU. Об этом в четверг, 17 марта, сообщили на сайте организации.

— Исполком IBU объявил, что по предложению подразделения по вопросам честности в биатлоне (BIU) он принял решение начать процедуру отстранения с немедленным вступлением в силу. Решение следует за предыдущими мерами исполкома IBU по недопуску российских и белорусских спортсменов к участию в мероприятиях IBU, чтобы защитить атлетов и честность своих соревнований, — говорится в сообщении.

На сайте IBU уточняется, что дополнительные шаги были приняты по причине невыполнения федерациями России и Белоруссии гуманитарных обязательств «в духе конституции IBU».

28 февраля сообщалось, что МОК рекомендовал не допускать до соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Как уточнили в ведомстве, олимпийское движение не хочет наказывать спортсменов за решения своего правительства, если те не принимают в этой связи активное участие.

Однако происходящий сейчас конфликт на Украине МОК не хочет оставлять без внимания. Из-за этого исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участвовать в них российским и белорусским спортсменам, а также официальным лицам.

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