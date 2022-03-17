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Результаты медицинских исследований стали доступны в мобильном приложении госуслуг Подмосковья

Ирина Игнатенко

Общество
Результаты медицинских исследований стали доступны в мобильном приложении госуслуг Подмосковья
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Для жителей Московской области результаты медицинских исследований теперь доступны в мобильном приложении областного сайта госуслуг, передает пресс-служба Мингосуправления, ИТ и связи региона.

Для того чтобы завести электронную медицинскую карту, необходимо установить приложение, пройти авторизацию и подтвердить в нем полис обязательного медицинского страхования.

В настоящее время в приложении имеется доступ к двум тысячам исследований. По прогнозам, к концу весны система сможет обрабатывать исследования всех государственных поликлиник региона — это свыше двадцати тысяч исследований ежемесячно.

В будущем с помощью электронной медицинской карты можно будет получать информацию о диспансеризации, вакцинациях, а также рецепты на медицинские препараты, передает портал «Подмосковье сегодня».

До этого сообщалось, что в 11 поликлиниках столицы установили кардиокресла, с помощью которых можно выявить нарушения сердечного ритма без дополнительных визитов к медицинским специалистам.

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