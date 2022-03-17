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Аналитик рассказал, когда увеличат соцвыплаты в России

Ирина Игнатенко

Общество
Аналитик рассказал, когда увеличат соцвыплаты в России
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

У российской финансовой системы даже в условиях санкционных ограничений имеются необходимые ресурсы для аккумулирования новых проектов и увеличения соцвыплат. Об этом сообщил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

— Я абсолютно уверен в том, что касается зарплат бюджетников, и в том, что касается выплат для семей с детьми, у российской финансовой системы есть достаточно ресурсов. Накопленные резервы и имеющиеся возможности вполне позволяют принять соответствующие решения, — отметил эксперт в комментарии Nation News.

Он также добавил, что государство примет меры по поддержке занятости населения. Он выразил уверенность в том, что граждане ощутят положительные изменения в ближайшем будущем. Многие правительственные проекты, по его словам, будут запущены к концу весны.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал увеличение социальных выплат и повышение прожиточного минимума, повышение зарплаты бюджетникам, чтобы не допустить увеличения уровня бедности и неравенства в стране, передает издание argumenti.ru.

Выплаты на детей от 8 до 16 лет в семьях с низким доходом начнутся в мае 2022 года. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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