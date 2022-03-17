Хуснуллин заявил о снятии инфраструктурных ограничений в Крыму

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В Крыму удалось снять все основные инженерные, транспортные и инфраструктурные ограничения, наложенные из-за западных санкций. Об этом в четверг, 17 марта, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на совещании президента РФ по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

По его словам, ежегодно на развитие Крыма и Севастополя из бюджета будут выделять 150 миллиардов рублей.

— Сегодня можно уверенно сказать, что основные транспортные, инженерные, инфраструктурные ограничения, которые санкциями были наложены, они сегодня сняты, видим возможность для ускорения работы. В ответ на все санкции будем в круглосуточном режиме работать, — цитирует Хуснуллина ТАСС.

Также стало известно, что в России решили повысить максимальный размер суммы перевода в Системе быстрых платежей (СБП) с 600 тысяч до одного миллиона рублей. Изменение распространяется как на переводы, так и на платежи через СБП.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что крупные отечественные бизнес-структуры теперь могут спокойно работать в Крыму и не бояться влияния западных санкций. Глава государства добавил, что данное заявление относится и к банковскому сектору.