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Минобороны заявляет о создании компонентов биологического оружия на Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Минобороны заявляет о создании компонентов биологического оружия на Украине
Фото: Минобороны РФ

Российская Федерация считает, что на территории Украины проходило создание компонентов биологического оружия. Об этом в четверг, 17 марта, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Кроме того, Вооруженные силы России располагают документом, который подтверждает непосредственное участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.

— Обращаю ваше внимание на то, что соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем (реципиентом) денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 миллиона долларов, — цитирует Кириллова ТАСС.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что украинские ученые, работающие в харьковской лаборатории, под контролем США уже несколько лет занимаются исследованием путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей.

6 марта Минобороны сообщало о разработке компонентов для биологического оружия на территории Украины. Конашенков рассказал, что патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней разрабатывали в непосредственной близости от территории России.

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