Эксперты предостерегли от чрезмерного использования смайликов в деловой переписке

Фото: Pixabay

Ученые из Школы менеджмента Коллера (Тель-Авивский университет) предостерегли от чрезмерного использования смайликов и картинок в деловой переписке. Специалисты отметили, что это снижает доверие к автору текста.

Авторы оценили реакцию добровольцев на вербальные и графические сообщения в разных контекстах. Во всех случаях респонденты считали человека, который использует вербальный способ общения, более влиятельным.

Специалисты пришли к выводу, что смайлики и картинки в переписке часто трактуются собеседником как желание сблизиться, своего рода заигрывание. Для влиятельных людей такое поведение нехарактерно, передает «МИР 24».

Эксперты советуют использовать смайлики и картинки только при общении с друзьями и родственниками, а в деловой переписке лучше избегать их.

До этого психолог Марк Бартон назвал пять главных правил переписки с мужчиной. Первое правило — общение должно быть конкретизировано. Стоит обсуждать какую-то конкретную тему, где есть начало и итог. Важно не вести пространные разговоры.

Источник: mir24.tv