Психолог назвал пять главных правил переписки с мужчиной

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Психолог Марк Бартон назвал пять правил при переписке с мужчинами.

Первое правило — общение должно быть конкретизировано.

— Вы с мужчиной обсуждаете какую-то конкретную тему, где есть начало и итог. Важно не вести пространные разговоры. Второе правило — личные границы в переписке. Например, вам пишут в два часа ночи. Ошибка в том, что вы подрываетесь и тут же начинаете ему отвечать. Границы должны быть четко очерчены. Он должен с самого начала учиться тому, что у вас есть границы личного пространства. Скажите, что вы общаетесь только до 22 часов, — рассказал психолог в новом выпуске на своем YouТube-канале.

Третье правило — можно писать первой. Если у вас есть возможность собрать какую-то информацию о мужчине, сделайте это и пишите.

— Когда женщина пишет первой, подача должна быть привязанной к чему-то: к его интересам, например, или обратитесь к нему как к эксперту, — посоветовал Бартон.

Четвертое правило — никаких манипуляций:

— Если это уважающий себя мужчина, то он ценит свое время, у него много вопросов, которыми заполнено его сознание. И если он встречается с женщиной, которая манипулирует, он прекратит это общение.

Самое главное правило, по словам психолога, — отправляйте голосовые сообщения.

— Интонация и громкость голоса должны быть мягкими. Мужчина будет переслушивать это сообщение, ему будет приятно. Смайлики уже не работают, — считает эксперт.

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