Экономист дал совет, какие товары стоит закупить впрок

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Гречка и сахар стали самыми покупаемыми товарами в магазинах. Причин для продовольственного дефицита нет, но люди пытаются таким образом обезопасить себя в период финансовой неопределенности. Экономист, управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский отметил, что закупать продукты впрок не стоит, но есть группы товаров, которые стоит закупить сейчас, так как в ближайшее время цены на них вырастут.

По словам эксперта, скупать гречку и сахар бессмысленно, так как их производят в России. При этом стоит закупить бытовую химию и средства личной гигиены, так как российский рынок покинули многие зарубежные бренды.

— Действительно нужно закупать бытовую химию и предметы индивидуального ухода, — сказал собеседник «Радио 1».

По его словам, цены на эти товары могут вырасти на 40 процентов. Эксперт также добавил, что сильного роста цен на одежду не ожидается.

Ранее федеральная антимонопольная служба (ФАС) России организовала проверки в отношении предприятий на фоне резкого скачка цен на сахар. Представители ведомства напомнили участникам рынка о недопустимости необоснованного повышения цен и создания искусственного дефицита, передает Nation News.

До этого диетолог Мария Макиша объяснила, почему нужно прекратить закупаться сахаром впрок.