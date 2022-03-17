Главой городского округа Мытищи избрана Юлия Купецкая

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Городской округ Мытищи возглавила Юлия Купецкая. Об этом в четверг, 17 марта, сообщила пресс-служба главного управления территориальной политики Московской области.

Уточняется, что Юлию Олеговну Купецкую избрали главой муниципального образования на заседании совета депутатов, которое состоялось 17 марта.

В пресс-службе напомнили, что согласно действующему законодательству глава городского округа избирается советом депутатов муниципального образования из кандидатов, которых представляет конкурсная комиссия по результатам конкурса.

Юлия Купецкая в течение многих лет работала в городских округах Подольск и Серпухов. Последние три года занимала пост главы городского округа Серпухов.

К исполнению обязанностей Купецкая приступает с сегодняшнего дня, отмечается на сайте управления.

В четверг, 3 марта, мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Занегина на должность главы управы района Беговой. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра столицы.

12 февраля Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу управы района Новокосино Наталью Романцову. Уточняется, что Романцову уволили по собственному желанию.

1 февраля стало известно, что главу управы столичного района Западное Дегунино Оксану Молодецкую освободили от занимаемой должности. В распоряжении было сказано, что Молодецкую уволили по собственному желанию.

31 января Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.