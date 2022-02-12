Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Новокосино

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Главу управы района Новокосино Наталью Романцову освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу, 11 февраля.

В документе уточняется, что Романцову уволили по собственному желанию.

— Освободить Романцову Наталью Николаевну с должности главы управы района Новокосино города Москвы, — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте мэра столицы.

1 февраля стало известно, что главу управы столичного района Западное Дегунино Оксану Молодецкую освободили от занимаемой должности. В распоряжении было сказано, что Молодецкую уволили по собственному желанию.

31 января Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.