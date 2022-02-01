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Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Западное Дегунино

Виктория Сикерина

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Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Западное Дегунино
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Главу управы столичного района Западное Дегунино Оксану Молодецкую освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 1 февраля.

В документе уточняется, что Молодецкую уволили по собственному желанию.

— Освободить Молодецкую Оксану Вячеславовну от замещаемой должности главы управы района Западное Дегунино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

31 января стало известно, что Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.

29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.

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