Сергей Собянин освободил от должности главу управы района Западное Дегунино
Главу управы столичного района Западное Дегунино Оксану Молодецкую освободили от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение подписал мэр Москвы Сергей Собянин во вторник, 1 февраля.
В документе уточняется, что Молодецкую уволили по собственному желанию.
— Освободить Молодецкую Оксану Вячеславовну от замещаемой должности главы управы района Западное Дегунино города Москвы и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.
31 января стало известно, что Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.
29 октября глава города уволил Андриана Кучму с должности главы управы района Свиблово, а 12 октября назначил Владимира Макарова на должность заместителя руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы. Уточняется, что данный контракт заключен сроком на пять лет, но не должен превышать срок полномочий мэра.