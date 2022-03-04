Собянин назначил главу управы района Беговой

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В четверг, 3 марта, мэр Москвы Сергей Собянин назначил Владимира Занегина на должность главы управы района Беговой. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра столицы.

— Назначить Занегина Владимира Юрьевича на должность главы управы района Беговой города Москвы, — следует из опубликованного документа.

Также известно, что контракт с Занегиным заключен на срок полномочий мэра Москвы. Он не превышает предельный срок замещения указанной должности, установленный нормативными правовыми актами.

12 февраля Сергей Собянин освободил от занимаемой должности главу управы района Новокосино Наталью Романцову. Уточняется, что Романцову уволили по собственному желанию.

1 февраля стало известно, что главу управы столичного района Западное Дегунино Оксану Молодецкую освободили от занимаемой должности. В распоряжении было сказано, что Молодецкую уволили по собственному желанию.

31 января Виктора Ивановского уволили с поста главы управы столичного района Восточный. В распоряжении главы города было сказано, что Ивановского сняли с должности в связи с его желанием выйти на пенсию.