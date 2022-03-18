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Главный ревматолог: В Москве накоплен колоссальный опыт проведения клинисследований лекарств

Араз Салехов

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Главный ревматолог: В Москве накоплен колоссальный опыт проведения клинисследований лекарств
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В столице начали успешно заменять импортные лекарства на отечественные. Данные препараты прошли клинические исследования на базе московской больницы № 52, врачи-ревматологи могут лечить своих пациентов в прежнем режиме независимо от поставок импортных препаратов. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила главный ревматолог Департамента здравоохранения Москвы, заведующая ревматологическим отделением № 2 больницы № 52 Алена Загребнева.

Она считает, что Москве удалось накопить колоссальный опыт проведения международных и отечественных клинических исследований лекарственных препаратов.

— На сегодняшний день в нашем распоряжении вся линейка препаратов, применяемых для лечения системных заболеваний соединительной ткани — от системной красной волчанки до анкилозирующего спондилита, и это препараты российского производства. Мы можем лечить своих пациентов в прежнем режиме независимо от наличия поставок импортных препаратов по нашему профилю и в ближайшее время ждем новых фармакологических препаратов от российских производителей, — цитирует Загребневу ТАСС.

Ранее стало известно, что Научный центр имени Гамалеи 18 марта решил подать документы в Министерство здравоохранения на регистрацию назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Торговое наименование препарата — Гам-КОВИД-Вак.

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