Норвегия объявила о присоединении к части санкций ЕС против России

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Норвегия присоединяется к ряду санкций ЕС в отношении России. Об этом заявила глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт в пятницу, 18 марта.

— Это первый пакет санкций, который соответствует ограничительным мерам, принятым ЕС до 9 марта 2022 года включительно. Исключением являются санкции ЕС против Russia Today и Sputnik, они не были включены в этот первый пакет, — сказала министр.

Ограничения против упомянутых СМИ, уточнила она, вызывают принципиальные вопросы. Правительству необходимо время для их тщательной оценки, приводит слова Хюитфельдт сайт МИД.

Экономист Николай Кульбака заявил «ВМ», что санкции против России напрямую вредят другим государствам: в частности, многие компании несут убытки из-за приостановки деятельности в стране. Однако суммарное падение мирового ВВП не должно превысить полпроцента, уточнил он.

Как отметил экономист, огромное количество компаний, взявших на себя добровольные ограничения по поставке продукции в Россию, тоже будут нести убытки. По словам Кульбаки, после завершения нынешней ситуации на Украине торговые отношения России с другими государствами будут восстанавливаться, однако этот процесс займет не один год.