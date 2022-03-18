«Одноклассники» запустили новый сервис для авторов фотографий

Фото: freepik.com

Социальная сеть «Одноклассники» продемонстрировала новую возможность для авторов фотографий. Теперь свою реакцию на публикацию можно оставлять прямо на фото. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила пресс-служба соцсети.

Уточняется, что фотографии являются самым популярным форматом контента в ОК. С начала марта загрузки фото в соцсети увеличились на 35 процентов, а количество авторов фотографий — на 26 процентов.

— Благодаря новой возможности все авторы в ОК смогут предложить друзьям и подписчикам более простой и удобный способ выразить свою эмоцию к фотографии. Это позволит получать больше отклика и обратной связи, а также расширить аудиторию: каждая реакция работает как «репост» — фотографии попадают в персональную ленту подписчика и показываются его друзьям в ленте новостей, — говорится в сообщении.

Роскомнадзор 14 марта объявил о внесении социальной сети Instagram в реестр запрещенных сайтов на территории России, поскольку Генеральная прокуратура потребовала ограничить доступ к соцсети.

Заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов в беседе с «Вечерней Москвой» оценил вероятность блокировки мессенджера WhatsApp в РФ. По его словам, это может произойти в том случае, если американскую компанию Meta Platforms признают экстремистской на территории страны.