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Депутат Мосгордумы Олег Артемьев продолжит депутатскую деятельность на борту МКС

Араз Салехов

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Депутат Мосгордумы Олег Артемьев продолжит депутатскую деятельность на борту МКС
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Депутат Московской городской думы, летчик-космонавт Олег Артемьев продолжит свою депутатскую деятельность даже во время командировки на борту Международной космической станции (МКС). Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил он лично.

Уточняется, что у политика будет возможность участвовать в работе 29-го избирательного округа дистанционно.

— Вылет на МКС запланирован на 18 марта, командировка продлится шесть месяцев. Депутатскую деятельность продолжу в обычном режиме — буду участвовать в пленарных заседаниях думы в дистанционном формате, голосовать по каждому вопросу повестки с помощью электронной подписи. Заседания проводятся по средам, подготовка к ним ведется в субботу-воскресенье, и я буду использовать личное время, чтобы изучить все вопросы, голосовать с полным знанием деталей, — цитирует Артемьева агентство городских новостей «Москва».

До этого депутат Мосгордумы рассказал, что развязку на Липецкой улице сумели реконструировать на 21 процент.

С 16 по 20 марта в центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ состоятся бесплатные мероприятия, которые будут посвящены отечественной космонавтике.

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