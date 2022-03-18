ДНР полностью взяла под контроль аэропорт Мариуполя

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Аэропорт Мариуполя полностью перешел под контроль сил ДНР. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 18 марта.

— До этого аэропорт был печально известен тюрьмой и пыточными камерами украинских националистов и СБУ. В центральной части города бои продолжаются, слышны звуки выстрелов, взрывов и артиллерийских залпов, — говорится в материале.

При этом ведущие в центр Мариуполя дороги закрыты баррикадами, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

2 марта официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что Мариуполь заблокирован. Он выразил надежду, что мирные жители начнут выходить из города, ведь скоро там начнется настоящая гуманитарная катастрофа: будет нехватка света и продуктов питания.

18 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что военные ДНР при поддержке российской армии ведут бои против ВСУ в центре Мариуполя. По словам генерала, подразделения ДНР сжимают кольцо окружения в городе.