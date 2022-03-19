Экономист предрек отказ стран от долларов и евро из-за санкций против России

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Санкционное давление на РФ может спровоцировать другие страны отказаться от резервов в долларах и евро. Об этом заявил эксперт по макроэкономике и финансовым рынкам Нил Кимберли.

Он напомнил, что в течение нескольких последних лет Россия пыталась уменьшить свои резервы в долларах, Центробанк прилагал усилия для укрепления позиций в евро, золоте и юанях.

Экономист считает, что решение Вашингтона и Брюсселя заморозить российские валютные резервы является «нездоровым» прецедентом, после которого нужно нарастить скорость диверсификации резервов в мире.

— Западные санкции, отрезающие Москву от ее валютных резервов, дают Китаю мощный стимул к тому, чтобы отказаться от доллара и евро, и могут подтолкнуть другие страны последовать этому примеру, — заявил эксперт в статье для издания South China Morning Post.

Кроме того, Кимберли не исключил роста популярности юаня среди других стран для хранения своих резервов.

Аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с «Вечерней Москвой» спрогнозировал будущее юаня. В долгосрочной перспективе, объяснил он, все идет к тому, что доллар, конечно, полностью не утратит своих позиций, но существенным образом потеснится на мировой арене. Скорее всего, его подвинет юань. Эти две валюты разделят между собой сферу влияния, заключил эксперт.