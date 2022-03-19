Джабаров: Байден не сможет склонить Китай к санкциям против России

Фото: Пресс-служба Совфеда

Попытка президента Соединенных Штатов Джо Байдена склонить Китай к присоединению к санкционным мерам в отношении России является бесполезной, потому как в КНР не допустят угрозы в свой адрес. Такое мнение выразил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.

— Китай пользуется поддержкой и дружбой России. Как говорят в Китае, мы стоим спиной к спине. Думаю, что попытка Байдена склонить Китай к тому, чтобы он присоединился ко всем санкциям, бесполезна, — заявил он в своем Telegram-канале.

При этом Джабаров признался, что Китай вряд ли планирует «стоять горой за Россию».

17 марта глава Госдепа Энтони Блинкен заявил, что президент Штатов Джо Байден в ходе телефонной беседы предупредил главу Китая Си Цзиньпина о том, что Пекин будет нести ответственность в случае оказания поддержки Москве применительно к ситуации на Украине. По его словам, США пытаются призвать все страны, имеющие рычаги влияния на Россию, использовать их для прекращения военной спецоперации РФ на территории Украины. Блинкен отметил, что Китай отказывается осуждать действия России, пытаясь представить себя нейтральным арбитром.