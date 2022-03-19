МИД России готовит комплекс ответных мер на санкции США, ЕС и других стран

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России готовит комплекс ответных мер, направленных на США, Европейский союз и другие страны, которые ввели нелегитимные санкции. Об этом свидетельствует сообщение дипломатического ведомства в субботу, 19 марта.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, который принимал участие во встрече, заявил, что Россия готовит «комплекс ответных мер, включая их законодательное обеспечение».

Отдельное внимание в ходе брифинга также было уделено вопросу гуманитарной ситуации на территории Донбасса.

В ходе брифинга также были обозначены цели спецоперации на Украине, которые заключаются в демилитаризации и денацификации киевского режима, а также в защите мирных граждан, пострадавших от антинародной политики украинских властей.

В МИД также выразили надежду, что переговоры российской и украинской делегаций помогут завершить противостояние, восстановить мир в ЛНР и ДНР, а также вернуть Украину к обычной жизни, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.