Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

МИД России готовит комплекс ответных мер на санкции США, ЕС и других стран

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
МИД России готовит комплекс ответных мер на санкции США, ЕС и других стран
Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России готовит комплекс ответных мер, направленных на США, Европейский союз и другие страны, которые ввели нелегитимные санкции. Об этом свидетельствует сообщение дипломатического ведомства в субботу, 19 марта.

Заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов, который принимал участие во встрече, заявил, что Россия готовит «комплекс ответных мер, включая их законодательное обеспечение».

Отдельное внимание в ходе брифинга также было уделено вопросу гуманитарной ситуации на территории Донбасса.

В ходе брифинга также были обозначены цели спецоперации на Украине, которые заключаются в демилитаризации и денацификации киевского режима, а также в защите мирных граждан, пострадавших от антинародной политики украинских властей.

В МИД также выразили надежду, что переговоры российской и украинской делегаций помогут завершить противостояние, восстановить мир в ЛНР и ДНР, а также вернуть Украину к обычной жизни, передает ТАСС.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Санкции Спецоперации
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте