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Более 130 горняков оказались под землей после обстрелов ВСУ двух шахт

Полина Долганова

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Более 130 горняков оказались под землей после обстрелов ВСУ двух шахт
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Более 130 шахтеров остались под землей после обстрелов Вооруженными силами Украины шахты имени Челюскинцев и шахты имени Скочинского на территории Донецкой народной республики. Об этом в субботу, 19 марта, сообщили в Министерстве энергетики ДНР.

Уточняется, что в шахтах остались 47 и 85 горняков соответственно.

В ведомстве добавили, что объекты оказались обесточены в результате обстрелов, передает РИА Новости.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили центры радио- и радиотехнической разведки ВСУ под Одессой с помощью удара береговых ракетных комплексов «Бастион».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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