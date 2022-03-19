Глава ФМБА заявила, что вакцина «Конвасэл» эффективна против «стелс-омикрона»

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Вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» будет действовать эффективно и против нового штамма «стелс-омикрон». Об этом в субботу, 19 марта, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, новая вакцина является универсальной.

Специалист отметила, что в настоящее время «стелс-омикрон» превалирует в Москве и отличается от обычного «омикрона» на 28 мутаций, которые располагаются в S-белке и неструктурных белках, которые не затрагивают белок там, где используется вакцина.

— Поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас, — заверила эксперт в эфире канала «Россия 24».

21 января стало известно, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Конвасэл».

18 марта научный Центр имени Гамалеи подал в Министерство здравоохранения документы на регистрацию назальной вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют обновленные данные из реестра лекарств министерства.