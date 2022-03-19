Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Глава ФМБА заявила, что вакцина «Конвасэл» эффективна против «стелс-омикрона»

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Глава ФМБА заявила, что вакцина «Конвасэл» эффективна против «стелс-омикрона»
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Вакцина от коронавирусной инфекции «Конвасэл» будет действовать эффективно и против нового штамма «стелс-омикрон». Об этом в субботу, 19 марта, заявила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

По ее словам, новая вакцина является универсальной.

Специалист отметила, что в настоящее время «стелс-омикрон» превалирует в Москве и отличается от обычного «омикрона» на 28 мутаций, которые располагаются в S-белке и неструктурных белках, которые не затрагивают белок там, где используется вакцина.

— Поэтому вакцина будет точно так же эффективна, и мы видим это уже сейчас, — заверила эксперт в эфире канала «Россия 24».

21 января стало известно, что Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток ФМБА подал заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Конвасэл».

18 марта научный Центр имени Гамалеи подал в Министерство здравоохранения документы на регистрацию назальной вакцины от коронавируса. Об этом свидетельствуют обновленные данные из реестра лекарств министерства.

Читайте также:
Вакцинация Россия Штамм «омикрон»
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте