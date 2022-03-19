«Живее всех живых»: Лукашенко оценил состояние здоровья Путина

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко ответил на сообщения западных средств массовой информации о состоянии здоровья российского лидера Владимира Путина.

— Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, — он, как у нас часто говорят, живее всех живых, — заявил белорусский президент.

Он добавил, что Западу стоит выбросить из головы «дуроту» и понять, что глава РФ продолжает выполнять свои обязанности.

Лукашенко уточнил, что Путин не только физически здоровый человек, но еще и спортсмен. Глава республики также заверил, что у Запада не получится подорвать доверие к Путину.

Белорусский президент подытожил, что знает как о государственных, так и о личных делах российского президента. Поэтому политики продолжат встречаться и звонить друг другу без каких-либо проблем, передает государственное белорусское агентство теленовостей.

В пятницу, 11 марта, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу в Москве. В ходе разговора главы государств обсудили ход украинско-российских переговоров. Об этом рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.