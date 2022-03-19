Ефимов: Делегация Казахстана посетила Москву для перенятия опыта по КЖЦ

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Казахстан планирует заключать контракты жизненного цикла (КЖЦ) по примеру Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента инвестиционной и промышленной политики в субботу, 19 марта.

— Недавно столицу России посетили представители Единого дистрибьютора лекарств и медизделий — подведомственной организации министерства здравоохранения Республики Казахстан, которые познакомились с опытом столицы по заключению контрактов жизненного цикла. В прошлом году Москва подписала с бизнесом 52 КЖЦ на 64,2 миллиарда рублей, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Казахстанский бизнес, как уточняется, продолжает активные инвестиции в Москву. По данным ЦБ, их накопленный объем на 1 октября 2021 года составил 1,6 миллиарда долларов.

Основными сферами взаимодействия являются финансы, страхование, логистика и промышленность. Так, в городе функционирует офис российского представительства «КАЗ Минералз» — одной из крупнейших компаний по производству меди, уточнил глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Еще один пример, по его словам, это ТОО «PSI Energy & Control», которому принадлежит часть московского «Майнтек Машинери». Компания является единственным официальным дистрибьютором Hitachi Construction Machinery в России.

Москва приветствует любые инициативы бизнеса, которые помогают городу развиваться, подчеркнул директор столичного агентства управления инвестициями Артем Барашев. Для привлечения инвестиций Москва использует различные механизмы государственно-частного партнерства, добавил он.

КЖЦ — это госзакупка техники с дальнейшим обслуживанием и ремонтом со стороны поставщика. За счет длительного характера сделки КЖЦ дают производителям возможность загрузить мощности, а также гарантируют доходы в течение срока действия контракта, отмечает агентство городских новостей «Москва».