Видео с Зеленским из центра Киева назвали фейком

Фото: Telegram / warfakes

Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского из центра Киева является фейком. Об этом заявляет Telegram-канал «Война с фейками» в субботу, 19 марта.

— Ролик — очередной монтаж при помощи хромакея. Фон «живет своей жизнью», там сплошная статика, нет ни одного объекта в динамике, — говорится в сообщении.

Качество видеоряда, как утверждается, специально снижено с целью скрытия недочетов постпродакшена. При этом в ходе видео не слышно интершума, из чего канал делает вывод, что на улице не может быть такого чистого звука.

Помимо этого, часть левого плеча Зеленского «пропадает» в начале ролика, а его рука становится прозрачной. Вероятно, главу государства подсвечивали дополнительными источниками света. Наконец, у Зеленского не идет пар изо рта, а сейчас вечером в Киеве холодно, отмечает РИА Новости.

4 марта спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что депутаты Рады не могут попасть к Владимиру Зеленскому во Львове. По его данным, глава украинского государства уехал в Польшу.