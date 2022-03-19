Vox: Индия намерена дружить с Россией вопреки давлению Запада

Фото: Unsplash

Индия стремится сохранить долгосрочные отношения с Россией на фоне противостояния Запада. Об этом заявила американская журналистка Джен Кирби в субботу, 19 марта.

— Вот только Индия привыкла к таким ситуациям. В годы холодной войны она придерживалась тактики «неприсоединения», старалась не быть вовлеченной в конфликты великих держав (СССР и США — прим. «ВМ») и сохранить суверенитет, — написала публицистка.

Идея автономности до сих пор заложена в фундамент Индии, считает она. Балансирование между двумя центрами силы, по мнению Кирби, требует от Нью-Дели сложных расчетов, однако такая стратегия отвечает его интересам.

Россия, напомнила она, начиная с 2010 года занимает две трети оружейного рынка Индии. Кирби заключила, что Нью-Дели нуждается в сильной Москве, которая поможет сохранить баланс сил в Азии, отмечает Vox.

11 марта китаист Леонид Ковачич заявил «ВМ», что позиция Китая по поводу операции России на Украине все еще не выработана. С одной стороны, Поднебесная поддерживает и даже усиливает тесные политические связи с Россией. С другой стороны, у КНР есть собственные экономические интересы на Украине. Страна развивает сотрудничество с Киевом, как и в целом с ЕС, в сфере экономики, отметил эксперт.

И в условиях усиливающейся конфронтации с США руководство Китая постарается сохранить остатки положительного имиджа хотя бы в Европе. Ковачич считает, что в данный момент азиатский гигант находится в режиме ожидания, по возможности занимая нейтральную позицию.