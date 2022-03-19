Железнодорожное сообщение прекратилось между Белоруссией и Украиной

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Грузовое железнодорожное сообщение между Белоруссией и Украиной было прекращено 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского Минтранса в субботу, 19 марта.

— Грузовое железнодорожное сообщение с Украиной прекращено с 24 февраля, — говорится в сообщении.

При этом пассажирское железнодорожное сообщение было прекращено до этого из-за пандемии коронавируса, отмечает РИА Новости.

24 февраля Россия закрыла для гражданских самолетов воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией. Однако государственные рейсы летать смогут. Запрет применим только к частным гражданским самолетам по всей западной границе с Белоруссией и Украиной на всех высотах.

11 марта Минтранс вновь продлил ограничения на полеты в некоторые южные регионы России. Действующее в настоящее время ограничение на перелеты было решено продлить до 03:45 воскресенья, 20 марта.