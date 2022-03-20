Названы девять женских имен, обладательницы которых притягивают мужчин

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Эксперты убеждены, что в имени женщины содержатся закодированные послания, которые оказывают влияние на мужчин. Они составили топ-9 дамских имен, которые действуют на представителей противоположного пола особенно притягательно и возбуждающе.

Обладательница имени Виолетта отличается смелостью и эмоциональностью. Она обладает изысканным вкусом и старается выглядеть на все сто. Ее таинственность заставляет обращать на нее внимание как начинающих карьеристов, так и состоявшихся олигархов. Но ее желание находиться в центре внимания может заставить спутника понервничать.

Ева манит к себе мужчин своей чувственностью. Однако далеко не все удостоятся ее любви. Так, циничные красавчики всегда будут бегать рядом, а у нежного и застенчивого юноши получится завоевать ее сердце.

Грубоватая и заводная Жанна способна свести с ума любого мачо. Она умеет себя подать. Сильная духом и самостоятельная, она вряд ли засидится «в девках». Жанна способна посвятить всю жизнь тому, кто полюбит ее по-настоящему.

Красивая гордячка Ирина окружена вниманием кавалеров. Мужчин притягивают ее коммуникабельность и обаяние. Проблемой может стать слишком завышенные требования к партнеру, из-за чего ей тяжело найти спутника сильнее себя. Если это произойдет, она останется верна супругу навечно.

Нежная Лилия не испытывает недостатка в мужском внимании. Она умело пользуется своей харизмой и может с легкостью манипулировать противоположным полом. Лилия влюбчива. Ее партнеру придется потрудиться, чтобы убедить ее в том, что он действительно лучший.

Общительная и артистичная Любовь заставляет мужчин по-настоящему доверять ей. Однако она не спешит давать ответ многочисленным кавалерам. Верная спутница и прекрасная хозяйка, она будет ждать принца на белом коне и не растрачивать чувства.

Марта притягивает мужчин красотой и обаянием. Она роскошно одевается и не испытывает недостатка в поклонниках. Однако замуж Марта не спешит. Она наслаждается вниманием противоположного пола, но не готова тратить молодость на уборку и пеленки.

Женственная Ольга постоянно занята, а в свободное время предпочитает поговорить с поклонниками о духовном. Связав себя узами брака с единственным и неповторимым, она будет навсегда ему верна.

Виктория — яркая и очаровательная. Она не будет обделена мужским вниманием. Сила обладательниц этого имени во внутреннем стержне, благодаря которому мужчина может расслабиться. Виктория дает понять, что готова преодолевать любые сложности с возлюбленным, но только если сама захочет этого, пишет «Журнал Элипс».

Ранее эзотерик и астролог Артемий Никара составил топ-3 мужских имен потенциальных изменщиков.