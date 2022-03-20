Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Российские военные нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Российские военные нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине
Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в результате удара по центру подготовки украинских сил специальной операции под Житомиром уничтожили более 100 украинских военных и наемников. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, — сообщил он, добавив, что там базировались иностранные наемники, прибывшие на Украину.

По словам Конашенкова, база располагалась возле населенного пункта Овруч Житомирской области.

Генерал-майор уточнил, что в результате удара погибли 100 украинских военнослужащих и боевиков. Он добавил, что 19 и 20 марта также были нанесены удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и крылатыми «Калибрами». В результате в Николаевской области была ликвидирована крупная топливная база ВСУ, говорится в сообщении.

До этого Министерство обороны РФ впервые показало, как истребители Су-35 выполняют ночные полеты во время спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.

Читайте также:
Украина Спецоперации Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте