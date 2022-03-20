Российские военные нанесли удар по центру подготовки наемников на Украине

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России в результате удара по центру подготовки украинских сил специальной операции под Житомиром уничтожили более 100 украинских военных и наемников. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

— Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций украинских вооруженных сил, — сообщил он, добавив, что там базировались иностранные наемники, прибывшие на Украину.

По словам Конашенкова, база располагалась возле населенного пункта Овруч Житомирской области.

Генерал-майор уточнил, что в результате удара погибли 100 украинских военнослужащих и боевиков. Он добавил, что 19 и 20 марта также были нанесены удары гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и крылатыми «Калибрами». В результате в Николаевской области была ликвидирована крупная топливная база ВСУ, говорится в сообщении.

До этого Министерство обороны РФ впервые показало, как истребители Су-35 выполняют ночные полеты во время спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

28 февраля политолог Виктор Литовкин сообщил «ВМ», что ряд европейских стран и США заявили о намерении поставить вооружение на Украину, но, даже если им удастся это сделать, оружие все равно будет уничтожено российской армией. По его словам, техническая возможность доставки оружия на Украину у стран Запада есть.