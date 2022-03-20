СМИ: У Жириновского диагностирован септический шок, он в критическом состоянии

Фото: Пресс-служба Госдумы

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский находится в критическом состоянии, врачи диагностировали у политика септический шок. Об этом в воскресенье, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.

Со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, телеканал также сообщил, что за последние сутки в состоянии Жириновского наблюдается выраженная отрицательная динамика, отек легких усилился. Кроме того, сообщается, что политика снова ввели в медикаментозную кому.

11 марта врачи вывели Владимира Жириновского из медикаментозного сна. После прихода в сознание лидер ЛДПР почти сразу приступил к работе, получив документы от помощников.

9 февраля стало известно, что Владимира Жириновского госпитализировали в Москве с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что депутат попал в Центральную клиническую больницу с двухсторонней пневмонией, которая развилась в результате COVID-19.

10 февраля сообщалось, что в состоянии Жириновского наблюдается отрицательная динамика. У него прогрессирует дыхательная недостаточность. Степень поражения правого легкого, по оценкам медиков, составляет 30 процентов, левого — 50 процентов, при этом площадь поражения увеличивается.

22 февраля спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что российский политик Владимир Жириновский чувствует себя намного лучше.