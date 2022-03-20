Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе

Анастасия Колоскова

В мире
Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Поток фейковых новостей в западных СМИ после начала российской спецоперации на Украине превратился в цунами. Об этом заявил французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, который служит в рядах Народной милиции в Донбассе с февраля 2014 года.

— Я здесь нахожусь уже восемь лет и могу сказать, что такой поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации российской армии со стороны западных СМИ в манере истерики, не имеющей границ, — приводит слова Кастеля РИА Новости.

Он привел в пример, когда выпущенная украинцами ракета «Точка-У» ударила по центру Донецка, в результате чего 21 человек погиб и 36 получили ранения. По словам добровольца, сделанные на месте взрыва снимки итальянская газета использовала в качестве иллюстрации бомбардировок Киева армией России.

Кастель отметил, что подобные западные репортажи не проверяются на предмет правды, а местная общественность «потребляет все».

— Это пир вранья, — заключил Кастель.

Он добавил, что аналогичным способом бомбардировка Запорожской АЭС преподносилась как удар российской армии, тогда как таковой нанесла нацгвардия Украины.

Накануне Telegram-канал «Война с фейками» разоблачил видеообращение президента Украины Владимира Зеленского из центра Киева. По мнению канала, ролик является очередным монтажом при помощи хромакея. Фон «живет своей жизнью», там сплошная статика, нет ни одного объекта в динамике, — говорится в сообщении.

Читайте также:
Украина Фейковые новости фейк ньюс
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте