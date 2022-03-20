Французский доброволец раскритиковал Запад за поток фейк-ньюс о Донбассе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Поток фейковых новостей в западных СМИ после начала российской спецоперации на Украине превратился в цунами. Об этом заявил французский доброволец, снайпер Эрван Кастель, который служит в рядах Народной милиции в Донбассе с февраля 2014 года.

— Я здесь нахожусь уже восемь лет и могу сказать, что такой поток дезинформации, который можно охарактеризовать как цунами, начался в момент спецоперации российской армии со стороны западных СМИ в манере истерики, не имеющей границ, — приводит слова Кастеля РИА Новости.

Он привел в пример, когда выпущенная украинцами ракета «Точка-У» ударила по центру Донецка, в результате чего 21 человек погиб и 36 получили ранения. По словам добровольца, сделанные на месте взрыва снимки итальянская газета использовала в качестве иллюстрации бомбардировок Киева армией России.

Кастель отметил, что подобные западные репортажи не проверяются на предмет правды, а местная общественность «потребляет все».

— Это пир вранья, — заключил Кастель.

Он добавил, что аналогичным способом бомбардировка Запорожской АЭС преподносилась как удар российской армии, тогда как таковой нанесла нацгвардия Украины.

Накануне Telegram-канал «Война с фейками» разоблачил видеообращение президента Украины Владимира Зеленского из центра Киева. По мнению канала, ролик является очередным монтажом при помощи хромакея. Фон «живет своей жизнью», там сплошная статика, нет ни одного объекта в динамике, — говорится в сообщении.