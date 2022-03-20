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Астролог подготовила прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю

Анастасия Колоскова

Общество
Астролог подготовила прогноз для всех знаков зодиака на предстоящую неделю
Фото: Pexels

В период с 21 по 27 марта Солнце переходит в знак Овна, что знаменует настоящую астрологическую весну. Чего ждать от этого времени представителям всех знаков, рассказала астролог Тиана Атлас.

— Венера — планета любви, красоты, деловой активности, финансового благополучия, наслаждения жизнью — зажата на текущей неделе между Марсом и Сатурном. Мы чувствуем подавленность, ощущение хронической усталости, в отношениях может быть охлаждение, финансов не хватает. Нам кажется, что нас не любят, и вовсе может быть такое ощущение, что хочется вырваться на свободу и разорвать все связи, — сообщила эксперт.

По ее словам, в это время не стоит принимать скоропалительных решений, а также рекомендуется отложить крупные вложения или покупки, так как велик риск прогореть.

— В любых переговорах как с родственниками, так и с деловыми партнерами и руководителями не стоит выдвигать ультиматумы. Очень важно помнить о силе любви, потому что происходит соединение в исцеляющем творческом знаке Рыбы, — добавила Атлас.

Астролог посоветовала слушать свою интуицию и быть внимательным к собеседникам, стараясь понять их эмоции. Она выразила уверенность в том, что серьезные решения нужно отложить на апрель, когда начинания будет ждать успех на фоне новолуния.

Она добавила, что знаки зодиака ждут напряженные будни, которые сменятся спокойными выходными, передает Пятый канал.

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