В США оценили вероятность поездки Байдена на Украину

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Президент США Джо Байден вряд ли в ближайшее время посетит Украину. Об этом сообщила постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд в воскресенье, 20 марта.

— Президент едет в Европу, и он будет встречаться с нашими партнерами и союзниками. Я не видела каких-либо дискуссий по поводу поездки президента на Украину, — заявила она.

По словам постпреда, США постоянно предупреждает своих граждан не посещать на данный момент Украину, пока там идет военная спецоперация России. Именно поэтому визит американского президента туда маловероятен, передает РИА Новости.

До этого бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Байден и НАТО допустили ошибку, когда заявляли, что Запад никогда не будет вмешиваться в ситуацию на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.